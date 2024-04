¡La bomba... en Netflix y en la política en México!

El documental de Netflix ‘Turning Point: The Bomb & The Cold War’, no sólo es una excelente fuente histórica que relata cronológicamente el desarrollo de las armas nucleares y la Guerra Fría, sino también un franco recordatorio sobre la intrínseca maldad que representa el comunismo para la humanidad. Esta producción deja evidencia sólida sobre la enorme lejanía que existía entre los gobernantes soviéticos –que gozaban de enorme poder y comodidades–, y la situación precaria del pueblo ruso que sacrificó su bienestar durante varias generaciones para mantener el prestigio de las Fuerzas Armadas y el inservible arsenal atómico a un costo humano y financiero incalculable. Tan solo Iosef Stalin victimizó a 40 millones de personas ya sea por ejecución sumaria, hambruna, encarcelamiento, labor forzada y/o guerra; las políticas de Mao Zedong causaron la muerte a 45 millones de chinos.

‘Turning Point’ revela las razones por las cuales la ideología marxista resultó ser un rotundo fracaso en términos de libertades políticas, de movimiento, pensamiento e innovación científica a largo plazo. La economía soviética (donde todo lo controlaba el gobierno) sin duda fue un desastre: burocracia excesiva, corrupción institucionalizada, nulos incentivos para producir bienes de uso común –que no fueran instrumentos bélicos– y gigantescas empresas paraestatales caracterizadas por su ineficiencia. Ahora bien, esta serie viene a advertirnos que los regímenes democráticos hoy en día son vulnerables a campañas de desinformación, y que la sombra del autoritarismo se cierne sobre muchos rincones del planeta. La URSS colapsó pero el comunismo no ha muerto.