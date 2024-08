La Casa de los Famosos: ¿La ‘ley del hielo’ es violencia? Adrián Marcelo y Mariana Echeverría violentan a Brigitte y Gala Montes; esto es lo que pasó

La madrugada de este martes 6 de agosto, el influencer Adrián Marcelo y la conductora de televisión, Mariana Echeverría, activaron las redes por una serie de peleas contra Mario Bezares, Gala Montes y Briggitte Bozzo en La Casa de los Famosos.

No obstante, una de las que más polémica generó fue la discusión entre Adrián Marcelo y Gala Montes. ¿Qué le dijo Adrián a Gala? Estas fueron sus palabras:

“Te falta mamá, eh. Te falta mucha, eh. La depresión no es un botón que se prende y se apaga”, dijo el influencer haciendo referencia al conflicto entre Gala y su mamá.

También Adrián Marcelo puso en tela de juicio la salud mental de la actriz. “Tú no estás deprimida, no, no. Tú eres una gran actriz, eso es lo que eres. Ha de haber sido un pinche charlatán el que te diagnosticó, ustedes van y buscan güeyes que les receten esas cosas”, aseveró.