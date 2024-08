‘Yo no tengo un hijo muerto’... Piden expulsión de Adrián Marcelo por burlarse de la muerte del hijo de Shanik Berman en ‘La Casa de los Famosos México’ (video)

Arath de la Torre se dio cuenta de ello y durante la ‘Cena de nominados’, cuestionó a Shanik sobre la razón por la que se negaba a formar una alianza con ellos y le comentó que sentía que le estaba siendo fiel a Adrián Marcelo.

¿QUÉ DIJO ADRIÁN MARCELO SOBRE EL HIJO DE SHANIK BERMAN?

Esa misma noche, en su habitación, Adrián Marcelo le contó a su equipo que había hecho una alianza con Shanik para no nominarse, sin embargo, dio a entender que no la cumpliría, pues ambos la hicieron por “su hijo muerto” y él no ha sufrido ese inmenso dolor.

“Aguas con lo que le dices a Shanik”, advirtió Sian a Adrián Marcelo, por lo que éste respondió: “yo sé (...) le hice un pedote, le dije ‘aquí planto mi línea y a mí ya no me vuelves a preguntar qué haces’”.

Adrián señaló que en ese momento, Mariana estaba con ellos, pero cuando Echeverría se fue, Shanik le dijo: “te juro por mi hijo, que está muerto que no te voy a nominar”.

“Le dije ‘sí, es un pacto’, pero lo chido es que yo no tengo un hijo muerto”, expresó Adrián Marcelo, ante las risas de sus compañeros que comenzaron a carcajearse por el comentario.