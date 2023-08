La Casa de los Famosos: la suerte decidió a los últimos nominados y finalistas... ¿Quiénes son?

• “Barby” Juárez: 1 punto contra Poncho, 1 punto contra Emilio y 3 puntos contra Sergio

• Emilio Osorio: 2 puntos contra Barby, -2 para Poncho y -2 para Wendy

• Nicola Porcella: 1 punto contra Barby, -2 puntos para Emilio y 2 contra Wendy

• Poncho de Nigris: -3 para Barby, -2 para Emilio y 2 contra Wendy

• Sergio Mayer: 3 puntos contra Barby, 1 contra Poncho y -3 puntos para Emilio

• Wendy Guevara: 3 puntos contra Barby, 3 puntos contra Poncho y -2 para Sergio

Estos son los Finalistas

Después de que se dieron a conocer los nominados, Galilea Montijo finalmente nombró a los dos habitantes de La Casa de los Famosos México que aseguraron su lugar en la gran final. Con el récord de 6 nominaciones durante su estadía en el reality show, Sergio Mayer se convirtió en finalista.

El segundo competidor que se unió al grupo de Nicola y Mayer fue el actor Emilio Osorio, a quien nominaron en una sola ocasión. De esta manera más de la mitad del Team Infierno se encuentra en el último nivel de la contienda.

Al finalizar la gala, los habitantes se retiraron a cenar y por el estrés que vivieron se quedaron en el jardín para comentar lo sucedido. Poncho confesó que por primera vez se puso nervioso durante la nominación, incluso dijo tener dolor de cabeza por la tensión que experimentó con la ruleta cuando entró al confesionario.

Por su parte, Sergio Mayer se aisló y estuvo meditando al menos una hora, cuando finalmente platicó con las cámaras. “Tengo sentimientos y emociones encontradas. Por un lado me siento satisfecho por haber pasado a la final. Por supuesto me da gusto estar la próxima semana de la gran final”, aseguró.

“Siendo honestos no me siento a gusto, tengo un sentimiento encontrado muy fuerte, porque no sé si soy adicto a la adrenalina. Honestamente me hubiera gustado haber salido como finalista porque ustedes me salvaron. Quería darles más juego”.

Cabe recordar que el ganador o ganadora del reality show, se llevará un premio de 4 millones de pesos.