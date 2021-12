La Mujer Maravilla confirma su bisexualidad y presenta a Zala, su novia en nuevo cómic de DC

La Mujer Maravilla, también conocida como Wonder Woman o Princesa Diana de Themyscira, ha sido catalogada durante mucho tiempo como un ícono de la comunidad LGBT+, sin embargo, nunca había habido una confirmación sobre su sexualidad... hasta ahora. Este jueves se confirmó que la famosa superheroína mantiene una relación romántica en “Dark Knights of Steel” de DC Comics, una nueva serie limitada de cómics que reinventa a los héroes legendarios de la marca como guerreros medievales.

Recordemos que en 2016, el escritor de DC Comics Greg Rucka afirmó que la Mujer Maravilla pertenecía a la comunidad LGBT+, y cinco años después finalmente se confirma su relación con Zala en “Dark Knights of Steel”. Este es uno más de la estrategia de DC Comics para acercarse a la comunidad LGBT+.

Recientemente, en octubre, el gigante de los cómics reveló que Jon Kent, el hijo de Superman, se declararía bisexual en “Superman: Son of Kal-El # 5”. La franquicia de Supergirl ha sido particularmente la favorita para la comunidad LGBT+. Después de todo, la actriz transgénero Nicole Maines interpreta al joven héroe en la serie de televisión homónima del canal The CW. “Dark Knights of Steel # 1–2” ya están disponibles en línea y en tiendas de cómics.