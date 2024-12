$!‘Las actrices jóvenes hoy tienen voz y voto que las mujeres no teníamos años atrás’: Kate Winslet

Apenas pasaron 25 años desde que protagonizó con Leonardo DiCaprio la clásica historia de Titanic. Y con nada menos que siete nominaciones y el Oscar que ganó con la experiencia de la Segunda Guerra Mundial en ‘The Reader’, Kate Winslet vuelve a tener posibilidades con otra historia de la misma guerra, aunque esta vez interpreta a la verdadera fotógrafa ‘Lee’ Miller. Y como el mejor anticipo, en el reciente Festival Internacional de Cine de Zurich, recibió el premio Golden Eye, en reconocimiento a su carrera. ¿Se puede comparar la experiencia de haber sido nominada siete veces al Oscar con el premio Golden Eye que le entregaron en el Festival Internacional de Cine de Zurich? Digamos que fue un buen regalo de cumpleaños, porque los cumplí el 5 de Octubre... cada vez más cerca de los 50. ¿Un premio que reconoce una prestigiosa carrera profesional cuando ni siquiera cumplió todavía los 50 años, hace pensar en el legado que pretende dejar en la historia del cine? Es una época de mi vida muy emocionante, pero tampoco pienso jubilarme (Risas). No sé si pienso en un legado tanto como lo importante que es seguir contando más historias en el cine, especialmente en el mundo que vivimos, donde el cine cambió tanto. La industria de la televisión cambió muchísimo y me parece fantástico, por el acceso increíble de los servicios de streaming, con historias dramáticas mucho más largas que yo también pienso seguir aprovechando en el futuro, como en ‘The Regime’. Pero sigue siendo algo increíblemente especial sentarme hoy en una sala de cine, como en la época en que era jovencita y aprendí lo poderoso que es vivir la experiencia plena del cine.

¿El éxito de nuevas historias con roles femeninos como Wonder Woman o Barbie y Lee demuestran también un cambio delante y detrás de cámaras? El cambio se nota y me entusiasma ver tantos cambios, porque se siente también a nivel personal. Espero no equivocarme, una nunca sabe, pero es algo que noto en diferentes conversaciones con amigos de mi vida privada, gente que no tienen necesariamente nada que ver con la industria del cine, mujeres que se interesan mucho más por otras mujeres. ¿El movimiento #MeToo ayudó al cambio? Creo que el movimiento #MeToo del que todas formamos parte, ayudó al cambio de generar más lugares entre nosotras, las mujeres. Las amistades femeninas se sienten mucho más vitales que antes. Y hoy creo que también vemos historias de mujeres, con nuevo oídos. Es algo que veo tanto en hombres como mujeres. Es un cambio global, se siente todo diferente. Y francamente, es algo que nos merecemos las mujeres. ¿Habiendo directoras tan famosas como Jodie Foster o incluso Barbra Streisand, por qué será que Hollywood tardó tanto en buscar más directoras que impongan una mirada diferente al mundo del cine? Me parece que la gran razón de no contar con tantas directoras de cine, tiene que ver en que las mujeres estábamos demasiado preocupadas teniendo familia. Cuando pasas tu vida criando hijos, automáticamente se convierte en una prioridad y es muy difícil dejarlo a un lado para buscar la forma de salir a trabajar y seguir manteniendo la misma mirada en casa. Y creo que la industria del cine está mejorando también en crear ambientes de trabajo que acomoden esos temas donde podamos llevar nuestros hijos al estudio. Es algo que se habla más y más. Y a medida que pasa el tiempo, vemos que también están cambiando las largas horas que trabajamos en cine. Es otro cambio necesario. Hay quienes establecen una estructura que ayuda en el horario de trabajo, para las mujeres. Pero supongo que hay todavía mucho que podemos cambiar.

¿Y cuál diría que es el mejor cambio con que hoy cuentan las nuevas generaciones de actrices de cine en comparación con la época del éxito de Titanic? El cambio más claro es que las actrices jóvenes hoy tienen voz y voto que las mujeres no teníamos 15, 20 o 30 años atrás. No existía ni el mínimo espacio donde una mujer antes podía decir “No, no creo que me sienta cómoda con algo así”. Es algo que antes no existía. ¿En algún momento de su carrera sintió que necesitaba quejarse a ese nivel? Cuando yo era joven, teníamos que estar agradecidas en que alguien nos contratara como actriz, sin quejarnos de nada, porque a nadie le gustan las mujeres que se quejan. Pero eso ya cambió. Te diría que hoy noto que las actrices jóvenes sienten mucha más confianza en ellas, son más conscientes de su físico, de su orgullo, de quienes son, como caminan en el mundo, como interactúan con la gente. Son mucho más abiertas y orgullosas también. Con solo poder plantear un “¿Podemos hablar? No sé si es lo correcto para mi”, se encontró el modo de ser mucho más sinceras, amablemente, sin objetar, simplemente con formar parte de una conversación. Y es algo maravilloso que hoy las actrices jóvenes pueden disfrutar. ¿Y mantiene la misma pasión que tenía al principio de su carrera o eso también cambió? Te diría que hoy aprecio el trabajo más que nunca. soy de las que siempre quiere trabajar, no solo me importa actuar en historias interesantes. Va mucho más allá. Me interesa más la experiencia que tenga con la gente que trabaje conmigo, desde el director o los otros actores y el equipo de filmación. Busco algo especial que después pueda disfrutar el público. A medida que pasa el tiempo, también creo que puedo entender mucho más el significado emocional de contar historias que no suelen contarse, historias reales de mujeres con una vida increíble, como Lee Miller.

Muy pocos lo saben, pero en la próxima ceremonia del Oscar, es muy posible que Kate Winslet compita con Kirsten Dunst en un rol demasiado parecido en la misma categoría Mejor Actriz, con el mismo nombre y la misma profesión: En ‘Civil War’ Kirsten, curiosamente interpreta una fotógrafa corresponsal de guerra llamada Lee, que incluso nombra a la fotógrafa Lee Miller como la mejor inspiración. La única diferencia es que Dunst actúa en la pura ficción de una realista guerra civil moderna (con un Presidente bastante parecido a Trump) y Winslet tiene mucho más que ver con la verdadera fotógrafa corresponsal de guerra Lee Miller que cubrió para la Revista Vogue la liberación de París y el horror de diferentes campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, más allá de haber comenzado su carrera como modelo. ¿Así como llevó al cine la vida de Lee Miller planea filmar la vida de otras mujeres importantes que fueron ignoradas por la historia? Sería una buena idea poder filmar diez años en la vida de cada una de ellas. ¿Es el estilo de roles que prefiere hoy? Honestamente, Lee me inspiró tanto que cambió mi forma de pensar para siempre. Y la respuesta que tuvimos en los estrenos de Estados Unidos y Europa fue abrumadoramente positiva. Nunca lo hubiera imaginado. Es como si al contar esta historia de ella, algo más estuviera sucediendo, con mujeres que se identifican con una vida que no conocían antes. Y si en el futuro puedo interpretar algún rol que consiga algo parecido, será un honor absoluto. ¿Es posible olvidarse que es la protagonista al momento de sentarse a ver la película completa en una sala de cine? Es muy extraño, pero es muy difícil. Pero al menos puedo decir si estoy orgullosa de ver mi trabajo en el cine, por lo que se logró. Creo que es mucho más importante. Y lo digo por la forma en que vivimos hoy, estamos tan preocupados en pensar en el trabajo y los hijos, que nos olvidamos de detener el tiempo y pensar “Estoy orgullosa por lo que hice”. Es algo que se siente muy bien. Pero honestamente, como productora también conozco demasiado cada segundo de rodaje, la música o la toma que se eligió, los actores... Es una posición maravillosa, porque siento que puedo entender como es que se formó cada pieza de un enorme rompecabezas.