Lista completa de los Premios Oscar 2025; ¿Qué película recibió más premios?

Mejor Cortometraje de Acción Real:

- I’m Not a Robot

Mejor Fotografía:

- The Brutalist

Mejor Largometraje Documental:

- No Other Land

Mejor Cortometraje Documental:

- The Only Girl in the Orchestra

Mejor Edición y Montaje:

- Anora

Mejores Efectos Visuales:

- Dune: Part Two Mejor

Actor de Reparto:

- Kieran Culkin (A Real Pain)

Mejor Película Internacional:

- Aún estoy aquí (Brasil)