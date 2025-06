¿Quedará libre? ¿Qué pasó con Pablo Lyle en la prisión de Miami?

¿ENFRENTARÁ OTRA ACUSACIÓN?

Desde el programa ‘Secretos de Parejas’ el nombre de Pablo Lyle sonó cuando Poncho De Nigris lo mencionó como el presunto culpable de abusar de la otra participante, la actriz Sury Sadai.

“Tenía un crush muy importante para mí en la tv, un artista muy importante que la verdad no quiero decir su nombre sería muy fuerte, ya de por sí el chico está sufriendo que ni les cuento. Lo único que puedo decir es que era mi crush me gustaba muchísimo, yo le pedí una foto me dijo claro, nos tomamos una foto pasé con él y solo se desnudó, me empezó a versar y empezó a abusar de mi cuerpo”, relató la participante del reality.

“Yo le decía que no porque yo no quería eso, yo sólo quería una foto, y nada después de eso salió a escondidas como si yo hubiese hecho algo malo, yo saliendo de los camerinos como si yo hubiese querido hacer eso”, relató Sury sin mencionar el nombre de su agresor.