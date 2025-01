¡Llamado a las directioners! Confirma Zayn Malik concierto en México para el 27 de marzo

Ya es una realidad, al menos el anuncio del paso de Zayn Malik por México con un concierto dentro de la gira que lo regresa a los reflectores con la firme intención de continuar su inestable carrera musical.

Zyan se presentará el próximo 27 de marzo en el Palacio de los Deportes de la CDMX como parte de su ‘Stair Way To The Skye Tour’ con la que retomó sus actividades musicales desde los últimos meses del 2024 en escenarios en Inglaterra como Manchester, Londres o New Castle.

Fue desde la página en Facebook de Ocesa que se confirmó la noticia que la mañana del lunes ya circulaba de manera extraoficial en Twitter.