Llega a los cines ‘Viaje Todo Robado’, película filmada en Saltillo

Bichir dice estar satisfecho con este filme, pues a pesar de ser una comedia no es la típica historia: “Siempre hacer una comedia ha sido una delicia y más bajo una visión particular del director; a la comedia siempre se le considera un género chico, pero esta se encuentra alejada de estos términos”, añade convencido.

“Tiene que ver con esta fantasía que todos tenemos de hacer un viaje en vacaciones, que no es tan posible y refleja las dificultades que se enfrentan para lograrlo”, comenta el realizador.

La reconocida y talentosa Ana Claudia Talancón por su parte, es la madre, que además está obsesionada con el bingo. “A mí me encanta el drama y la comedia, es como un agridulce delicioso, es algo completamente diferente, no creo que tenga que escoger entre una y otra, me encantan combinadas”, apunta la actriz.