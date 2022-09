Llega a Netflix una ‘cruda’ versión de Marilyn Monroe con Ana de Armas; mañana se estrena ‘Blonde’ en la plataforma

Como una de las favoritas para las próximas nominaciones al Oscar, Ana de Armas se transforma por completo para contar una imaginaria y cruda versión sobre la vida de Marilyn Monroe (con la producción de Brad Pitt). Y la primera sorpresa, al conocerla personalmente, es saber que Ana habla un perfecto español, con nacionalidad cubana. Pero no debería sorprender que una actriz hispana personifique a uno de los íconos de Hollywood, al saber que uno de los grandes secretos de Marilyn que ni siquiera figura en el cine, es que realmente tenía sangre latina, porque además de llamarse Norma, la madre (Gladys Pearl Baker) había nacido en Piedras Negras, México. Y gracias a una invitación especial a los nuevos estudios de Netflix en Hollywood, fuimos los primeros en ver la proyección, en una verdadera sala de cine privada, antes de verla en casa por streaming. ¿Por qué crees que Marilyn se convirtió en una verdadera leyenda de Hollywood? Por varias razones, hemos sido testigos de las diferentes dificultades que las mujeres atravesamos por mucho tiempo y Marilyn Monroe representa la gran división entre la adoración del público y un respeto o reconocimiento que también está muy lejos de quien era ella, porque su gran deseo pasaba por ser apreciada por su trabajo como actriz. Y en diferentes niveles es algo que muchos actores no le reconocen. Pero nadie puede negar que sea un ícono, amada por igual por hombres y mujeres. Y sin embargo, ella siempre tuvo una lucha interna y cierta tristeza por los momentos traumáticos de su vida que nunca superó. Y creo que somos muy afortunados de poder explorarla con nuestra sensibilidad artística. La perspectiva de poder estar dentro de ella, es un privilegio.

LA FAMA ¿Te imaginas con el estilo de fama que tuvo Marilyn? Te diría que hoy entiendo y también respeto mucho más lo que viven otros actores que en cierta forma tienen que afrontar un estilo de vida muy particular por tanta presión en los medios y el efecto negativo que genera en una persona. No me parece que estemos preparados para afrontar en la vida tantas presiones o expectativas de la gente que proyecta en ti lo que ellos quieren, suponiendo que deberías hacer o ser lo que otros quieren que hagas o seas. Es una lección que yo también aprovecho a nivel personal si llegara a afrontar una situación parecida. Pero al final del día, hoy puedo decir que Marilyn era una mujer muy fuerte y a su manera también hizo lo mejor que podía hacer en aquel entonces. ¿A quién dirías que representas en ‘Blonde’? ¿La imagen popular de Marilyn Monroe o la verdadera Norma Jean? En gran parte creo que Norma Jean está mucho más presente en el cine. Y después, por supuesto, Marilyn también aparece bastante. Es la misma persona pero interpretar el balance de las dos identidades, pública y privada, también creo que se alimentan una a la otra porque yo también creo que Norma Jean necesitaba el perfil público de Marilyn para ser también ella, a puertas cerradas. ¿Qué tan difícil resultó la transformación entre esos dos estilos de personalidades? En realidad no la interpreté pensando en cambiar su personalidad porque creo que era la misma persona. No es fácil explicarlo, porque yo estaba conectada todo el tiempo con las dos, emocionalmente. Y tampoco lo hice conscientemente en qué momento iba a aparecer el lado sensual o alguien mucho más normal. Es algo que sucedió, dependiendo del momento. Y no fue para nada fácil.

PUERTAS DE HOLLYWOOD Con el nombre completo de Ana Celia de Armas Caso, nació el 30 de Abril de 1988, en Cuba, donde incluso había dado los primeros pasos como actriz, como la protagonista de ‘Una Rosa de Francia’. Con jóvenes 18 años, el mundo de la actuación la exportó a España, donde también fue la protagonista de las seis temporadas de ‘El Internado’. Para cuando quiso probar suerte en Hollywood, las puertas del mundo del cine se abrieron por completo al haber tenido la suerte de trabajar en la nueva versión de ‘Blade Runner 2049’, antes de ser nominada al Globo de Oro por el personaje de la enfermera Marta Cabrera de ‘Knives Out’. Pero la fama internacional la consiguió gracias a James Bond, con el rol de Paloma en el gran final de ‘No Time to Die’ (y un noviazgo con Ben Affleck). Fue en esa misma época, cuando como productor, Brad Pitt le planteó a Netflix la idea de filmar una nueva historia sobre Marilyn Monroe. El director, Andrew Dominik, ya había visto a Ana de Armas en el cine de ‘Knock Knock’ y aunque estaba dispuesto a una larga sesión de pruebas de casting, terminó convenciéndose de que ella era la perfecta protagonista, en la primera reunión. El director Andrew Dominik dijo que a pesar de programar la gran búsqueda de actrices, lo convenciste en la primera prueba de audición ¿Cómo recuerdas aquel día, hoy? ¿El proceso de audición? La primera vez que me encontré con el director, me preguntó cuanto tiempo podía llegar a necesitar para preparar la escena de la prueba de audición, representando la primera cita de Marilyn con Joe DiMaggio, en un restaurante. Le pedí una semana y después hice la prueba sola, sin ningún otro actor. Todavía no tenía la voz perfeccionada, solo el maquillaje y una peluca horrible que había encontrado por ahí. Quería mostrar cierto parecido porque mi color de pelo es muchísimo más oscuro y quería verme lo más parecida posible a ella. Esa fue la primera prueba y salió bastante bien, aparentemente. Pero tampoco fue la única audición. Fue un proceso muy largo de pruebas de vestuario y diferentes cámaras, además de un coach para la voz. De a poco fuimos mejorando hasta que todos estuvieron realmente convencidos.

¿Cuánto sabías sobre la vida personal de Marilyn Monroe, en aquel momento? No sabía mucho sobre la vida privada de Marilyn, más allá de haber visto algunas de sus películas y cosas así, pero para mí fue un enorme descubrimiento el proceso de la preparación previa. ¿Cómo fue esa preparación previa? Fue bastante largo, pero lo necesité para entenderla bien a nivel personal. En gran parte empezó con el libro original y el guion que además escribió el director, Andrew Dominik. Trabajé durante meses con él, aprendiendo todo lo que pude sobre ella. Por supuesto, gran parte de la historia son momentos que ni siquiera conocíamos sobre ella, los momentos íntimos y muy personales que nunca aparecieron delante de las cámaras. Y por supuesto, más allá de ser un personaje muy específico, quisimos mostrar muchos detalles y honrarla, recreando los momentos famosos que todos conocen de Marilyn. ¿Y en los momentos más íntimos de mostrarla como nadie la conoce, fuera de cámaras? Ahí tuve mucha más libertad para crear la mujer verdadera que existía debajo del personaje famoso. Por eso necesitaba entenderla tanto, para conectarme con ella, su dolor y todo el trauma que vivió

El trauma y el dolor es tal vez la mejor manera de describir la historia de ‘Blonde’ que imagina intimidades de Marilyn Monroe con gráficos detalles que muchas veces confunden la realidad con la ficción. Como el maltrato de la madre y el esposo Joe DiMaggio, la eterna búsqueda del padre, un triángulo amoroso con el hijo de Charles Chaplin y otro encuentro sexual con John Kennedy que nunca fueron confirmados oficialmente, igual que los embarazos y abortos que también muestran en el cine (o la TV para quienes la vean desde casa). La música tampoco ayuda a bajar los decibeles de una dramática historia con mucho menos glamour del que solemos recordarla. Y si no supiéramos que se trata de Marilyn Monroe, el oscuro perfil que muestran se parece mucho más a una película de Hitchcock que a la comedia y sensualidad de ‘Los Caballeros Las Prefieren Rubias’. ¿Le encontraste a Marilyn algún parecido a nivel personal, más allá de la increíble transformación física? Si dejamos de lado la estrella de cine, ella era una mujer como yo: actriz de cine y la misma edad. Pero desde el principio supe que tenía que estar muy abierta para mostrarla en lugares que tampoco iban a ser demasiado cómodos, lugares bastante oscuros y vulnerables, pero creo que ahí es donde también encontré la mejor conexión con esta persona, sabiendo quién era, porque yo también quise encontrar su verdad, la verdad a nivel emocional. ¿Es verdad que sintieron al fantasma de Marilyn entre ustedes?Bueno, para empezar el primer día del rodaje fue el mismo 4 de Agosto del aniversario de su muerte y no fue nada planeado porque en realidad se suponía que íbamos a empezar a filmar una semana antes. También filmamos en el mismo apartamento donde ella vivía con su madre y la casa, la habitación donde se ve que murió, es la misma casa donde Marilyn había fallecido.