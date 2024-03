¡Lloran su muerte! Emilio Azcárraga, Eduardo Yañez, Andrea Legarreta, Marjorie De Sousa y más lamentan tragedia

”Fue un hombre muy cercano a mí y no se me olvida cuando perdimos al primer bebé, el primer embarazo, su cercanía, su calidez, me dijo: ´Te vamos a esperar´, porque fue durante la grabación de ´Vivan los niños´ y, de verdad se los digo, estoy muy agradecida, y sí quiero expresarlo porque el ser agradecido es lo más importante y él, lo único que me dio a mí fue motivos para agradecerle, por confiar en mí, por ser el jefe que fue conmigo, como me apoyó”, destacó.

MARJORIE, AGRADECIDA

La venezolana Marjorie De Souza dedicó tres post al productor, debido a que la actriz regresó con personajes estelares a México gracias a la invitación y trabajo en conjunto de él.

“Nooo quiero y no quiero y no tú no. Mi Nic te acabo de ver, teníamos planes, siempre estabas ahí y siempre me impulsabas tú creíste en mi cuando nadie me trajiste de vuelta a este hermoso país y me regalaste grandes personajes, también tu amistad, vivimos tantos momentos bonitos y otros no tanto pero siempre estábamos ahí, eras un gran amigo y protector”, dijo la consternada intérprete de ‘Kendra’ en ‘Amores Verdaderos’.