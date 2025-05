¡De Leandro Ríos a Sonido Mazter! Feria Saltillo 2025: Los grandes ausentes de la cartelera del Teatro del Pueblo

No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se llegue y es por eso que la noche del miércoles en una nueva ceremonia se dieron a conocer las estrellas que engalanarán cada noche del Teatro del Pueblo de la Feria de Saltillo, sin embargo entre los grandes anuncios lo que al parecer llamó más la atención fueron los clásicos invitados, quienes este año no fueron requeridos.

Y es que desde redes sociales surgieron nombres de aquellos que llevaban años conformando el line up de una muy criticada feria, por la poca oferta en el entretenimiento musical y de espectáculos.

En esta nueva edición se ficharon a estrellas como Capital Cities, Juanes, Óscar Maydon, Reyno, Clubz o Los Cadetes de Linares o Cardenales de Nuevo León, Yeri Mua entre otros más.