‘Los Caminos de la Vida’, un legado maternal que deja Omar Geles tras su fallecimiento

Cuando Hilda Suárez Castilla escuchó por primera vez la composición de su retoño, también lo hacía a nombre de miles de madres —e hijos— que se identificaban con la letra, una historia real y emotiva que saca las lágrimas a cualquiera que la escuche con atención.

Así, Omar Geles entregaba a su madre su más famosa composición, inspirada en su propia vida y desde entonces su genio cambio para siempre, su carrera dentro del vallenato tomó más relevancia y despegó.

Hoy es un recuerdo, el hombre partió hacia el más allá, pero como ocurre con los grandes de la música, su legado no morirá y fuera de homenajes del mundo artístico, el cantar “Los Caminos de la Vida” en honor a su madrecita por parte de la raza.

Este 21 de mayo Omar Geles falleció a los 57 años mientras permanecía en la Clínica Erasmo de Valledupar, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras jugaba un partido de pádel.

Así, Colombia pierde a uno de sus más destacados compositores y acordeoneros, dejando un legado musical imborrable en el corazón de sus seguidores.

Omar Antonio Geles Suárez nació el 15 de febrero de 1967 y desde muy joven se inició en la música, el folklor vallenato lo arropó y él encantado siguió por ese camino tocando el acordeón y sacando sus propias composiciones.

En 1985, junto con otro grande, Miguel Morales conformó el dueto Los Diablitos, que pronto despegaría con canciones que en diversos países suenan. En México se escuchaba “Cómo le Pago a mi Dios”, Después de tantos Años” y sobre todo “Hoja en Blanco”.

En 2004 dejaron de existir Los Diablitos para dar paso a La Gente de Omar Geles, y más tarde decidió seguir en solitario. “Parrandeando con Omar Geles” le permitió interpretar sus melodías que en otros tiempos hicieron famosas otros artistas como Jorge Celedón, Silvestre Dangond, Nelson Velásquez, Felipe Peláez, Diomedes Díaz e Iván Villazón.

HABLEMOS DE ‘LOS CAMINOS’

Entre las obras más destacadas de Omar Geles se encuentra “Los caminos de la vida”, una canción que se convirtió en un himno para muchos. Esta pieza, junto con “Cuando casi te olvidaba”, resalta como uno de los mayores éxitos del artista valduparense.

“Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difíciles de caminarlos y no encuentro la salida”, es el inicio de su historia. Lanzada el 1 de enero de 1996 junto a siete otras canciones. El tema central de la canción refleja las dificultades que Geles y su familia enfrentaron durante su infancia, y es considerado el mayor homenaje que pudo rendir a su madre, Hilda.

Pero el camino de la canción inició en el año 1992, Omar Geles la escribió en su cuaderno y pretendía que algún artista o grupo reconocido como el Binomio de Oro la grabara. Entonces alguien de la empresa a la que pertenecían, Codiscos prefirió que ellos mismos la interpretaran al considerar que la temática era propia de Geles y de nadie más.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Llegará el ‘Karma’ a Marvel! Rumoran que Taylor Swift interpretará una superheroína

“Esa canción la compuse en el año 1992 al recordar las dificultades de la niñez donde ella era nuestra heroína. Esa mujer valiente, trabajadora y capaz que luchó para sacarnos adelante. Nunca pensé que la canción se metiera en el corazón de todos, pero sigue sonando y eso me llena el corazón de alegría y más sabiendo que es para mi vieja Hilda”, dijo Geles en una entrevista,.

Con el paso de los años, numerosos artistas han replicado el éxito de “Los Caminos de la Vida”, algunos son Vicentico y Lila Downs, pero en México llegó de la mano de un grupo de Monterrey, que en cuanto la puso en circulación fue la más escuchada, sobre todo en los barrios y colonias de varios estados.

La Tropa Colombiana en 1998 conquistó el mercado con ese éxito y desde entonces varios grupos la interpretan, sobre todo en vivo, esto porque los asistentes a los bailes les solicitan esa canción y hacen por complacerlos.

”Porque mi viejita ya está cansada, de trabajar pa’ mi hermano y pa’ mi y ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja lucharé hasta el fin”, son las frases de la canción que conmovieron a tantas madres, siendo que en México, millones de ellas son la cabeza de la familia y muchas de ellas se sienten identificadas.

“Esa mujer ha sido el motor de mi vida musical y me ha dado tantas cosas y que es el complemento, porque la verdad es que sin la misericordia de Dios yo no estaría aquí... Cuando mi papá se va de la casa hubo momentos muy duros, mi mamá lavaba ropa ajena, a todo el que tuviera pa’ pagar le lavaba la ropa, lo hacía para comer y fueron momentos que sirvieron de plataforma de lanzamiento para soñar”, dijo en su momento el compositor.

Han pasado ya más de 25 años de que “Los Caminos de la Vida” vio la luz y sus letras siguen resonando.