¿Los reconoces? ¡Llenos de magia y de ilusión! Así eran los famosos de niños

El protagonista de ‘The Mandalorian’ , ‘The Last Of Us’ y ‘Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos’ tuvo una infancia de drama, en más de una ocasión ha contado sobre como tuvo que migrar de su país, e incluso con apenas 4 meses se escondió junto a sus padres por problemas políticos derivados del Golpe de Estado en Chile.

Tal es el triunfo de Katy que decidió arrancar su gira ‘The Life Times Tour’ en México, con 5 fechas sold out, previo a este arranque fue la primera estrella pop en viajar al espacio dentro de una misión de una tripulación enteramente femenina con la empresa de Jeff Bezos. Perry tiene récords de videos y canciones con más reproducciones en YouTube.

Ortega estrenará precisamente la segunda temporada de ‘Merlina’ en Netflix el próximo mes de agosto, luego de llevar a la cartelera de este año ‘Hurry Up Tomorrow’ junto al cantante The Weekend y Barry Keoghan.

La fama a Jenna le llegó cuando niña, ya que creció en una familia de origen mexicana y puertorriqueña, lo que le permitió audicionar en Hollywood en varios proyectos comenzado con paso fuerte en 2014 con su trabajo en ‘Jane the Virgin’ y de ahí no ha parado como una de las más talentosas y simpáticas actrices de su generación.

Si hay un rostro y nombre que no necesita presentación es Lindsay Lohan, quien comenzó su carrera como modelo infantil con Ford Models a los tres años. Luego, realizó más de 60 comerciales para marcas como Pizza Hut y Wendy’s.

Con sólo 10 años conquistó las taquillas y a los productores cuando Disney la fichó para interpretar el doble personaje en ‘Juego de Gemelas’ en 1998 y de ahí su vida no se detuvo ya que llegaron otros proyectos como ‘A Tamaño Real’, ‘Un Viernes de Locos’, ‘Chicas Pesadas’ y dos discos musicales: ‘Speak’ y ‘A Little More Personal (Raw)’.

Luego de una juventud de excesos y despidos Lohan supo reponerse y retomar su estatus de estrella en Hollywood ahora como madre de familia y esposa, al protagonizar con Netflix, Disney y Prime. Precisamente este verano regresa junto a su eterna amiga Jamie Lee Curtis para la secuela ‘Un Viernes Más Loco’.