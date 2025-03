Luisito Comunica condena la violencia en México y critica inacción de las autoridades, ante caso Teuchitlán

“ Desde que tengo memoria, México es un país con muchísima violencia. A cada rato escuchamos que encontraron a unos muertos en la carretera, que los mafiosos colgaron unas cabezas humanas en la calle para esparcir miedo o que tu amigo el emprendedor tiene que pagar mensualmente muchísimo dinero a los malos para que no vayan a quemarle el negocio.”

“Yo creo que la mayoría de los mexicanos sabemos que esto que pasó en Jalisco es tan solo la puntita del asqueroso iceberg de corrupción que sucede en nuestro país . Para aquellos que no estén al tanto, les doy un muy breve resumen. Recientemente un grupo de ciudadanos voluntarios se encontraron en un rancho que supuestamente estaba abandonado, cientos de prendas de ropa, se habla de más de 200 pares de zapatos, pertenencias y demás evidencias.”

“ Esto es algo que los mexicanos tristemente tenemos muy normalizado, al punto en que recientemente cuando se dio a conocer el horrible caso del supuesto campo de exterminio que fue encontrado en Jalisco nos conmovimos, sí, nos pusimos tristes, por supuesto, pero sorprendernos no realmente .”

Señaló que el reciente hallazgo en Jalisco, aunque trágico y conmovedor, no sorprendió a la mayoría de los mexicanos debido a la crisis de violencia que se ha vivido durante décadas.

LUISITO COMUNICA SEÑALÓ QUE CASO DE TEUCHITLÁN NO SORPRENDIÓ A LOS MEXICANOS DEBIDO A LA CONSTANTE VIOOLENCIA

“Y es que no, tristemente son todos los presidentes que hemos tenido, todos son la misma basura . Porque ojalá que esto de Jalisco fuera lo único que está pasando en México. Pero no, e sto se escucha en todos lados y a cada rato . El más claro ejemplo, nuestros hermanos de Culiacán, Sinaloa llevan meses viviendo una tremenda ola de violencia. E l año pasado salió un ranking de las 10 ciudades más peligrosas de todo el mundo y cinco de ellas eran de México, la mitad. ”

Luisito Comunica también criticó la clase política del país, señalando que la violencia no es exclusiva de un solo gobierno, sino un problema de todos los presidentes recientes.

El creador de contenido expresó su amor por México, pero también su preocupación por la situación actual del país y el temor de que la violencia continúe sin cambios.

“Yo amo México. Me siento orgullosísimo de haber nacido en estas tierras y amo vivir aquí. Pero me llena de miedo y me rompe el corazón pensar que nuestra realidad siempre va a ser la misma. Es desgarrador y duele pensar que estamos viviendo en un estado de repetición.”

Las palabras de Luisito Comunica han generado un debate en redes sociales, donde miles de usuarios han expresado su apoyo y coincidencia con sus puntos de vista. Otros han criticado su postura, argumentando que su visión es fatalista o que no toma en cuenta los esfuerzos de seguridad en el país.