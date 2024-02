¡Luto en Hollywood! Muere el legendario actor Carl Weathers, recordado por la saga ‘Rocky’, ‘Depredador’ y ‘The Mandalorian’

¿QUÉ PERSONAJES HIZO CARL WEATHERS?

Fue nominado a un premio Emmy como actor invitado destacado en una serie dramática por su trabajo en la serie de ‘Star Wars’ ‘The Mandalorian’.

Prestó su voz a Combat Carl en la franquicia ‘Toy Story’ e interpretó una versión ficticia de sí mismo en un papel recurrente en ‘Arrested Development’.

Entre sus otros proyectos se incluyen participaciones en las series de televisión “Street Justice”, “Colony”, “The Shield”, “Chicago Justice” y “Brothers”, y las películas “Close Encounters of the Third Kind”, “Death Hunt” y “The Comebacks”.