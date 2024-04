Luto en la ‘realeza de Hollywood’: Muere la actriz Barbara Rush

¿QUIÉN ERA BARBARA RUSH?

Nacida en Denver, protagonizó películas como “Orgullo de raza”, junto a Rock Hudson, y “World in My Corner”, con Audie Murphy. Su amplio repertorio incluye títulos como “The Young Lions”, “Más poderoso que la vida”, “La ciudad frente a mí” y “Gallardo y calavera”, en colaboración con Sinatra. Antes de obtener éxito, también participó en series televisivas como “All My Children”, “The New Dick Van Dyke Show” y “7th Heaven”.

Rush contrajo matrimonio en tres ocasiones, pero sus relaciones sentimentales terminaron en divorcio. Estuvo unida al actor Jeffrey Hunter, al escultor James Gruzalski y al ejecutivo de publicidad Warren Cowan. (Con información de El Universal)