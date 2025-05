$!‘Vive tu Centro 2025’: una primera velada que despertó los sentidos

MÚSICA Y BEBIDAS PARA COMENZAR

La cita se pactó a las 8:00 de la noche, pero el tráfico de la ciudad retrasó a muchos. Eso no desanimó a nadie, ya que al ingresar al recinto, el ambiente ayudaba a dejar atrás el estrés urbano y sumergirse en una atmósfera diseñada para el deleite. Si bien el ingreso tuvo complicaciones, todo pasó a ser una noche memorable.

El grupo musical Venecia dio la bienvenida con versiones suaves de temas como Yellow, Fly Me to the Moon o Smooth Operator, interpretados con su estilo distintivo que acompañó perfectamente la velada.

A un costado del escenario, se montó una barra donde los mixólogos de Desierto Calavera prepararon el primer cóctel de bienvenida para los asistentes: el Calavera Spring, una mezcla fresca a base de sotol, cítricos y aperol que fue acompañado por una barra de charcutería que incluía quesos, mermeladas y frutos.