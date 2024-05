¡Mamá Leona! Defiende Lucero a su hija de agresiones verbales de Sofía Rivera, Eduardo Videgaray y ‘El Estaca’

Hermosa nena joven admirable. Mi @LuceroMijaresOf Pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir más que burlarse de los demás. Así es, ni nos conocen, ni los conocemos, afortunadamente. No nos importan. Lo único... https://t.co/mZYC1SIF9n

Por su parte la también hija de Mijares, dijo que le da igual los comentarios negativos en su contra, lo que sí es que no permitirá que ofendan a su mamá o amigas.

”Hay gente que comentó cosas muy lindas, lo cual agradezco muchísimo, cada quién, si quieren comentar algo malo, bueno, me da igual, la verdad es que no me importa, la verdad no me interesa; afortunadamente a mí no me afecta, pero para nada, creo que, si se meten con alguna de mis amigas o con mi mamá o familiares, creo que ahí sí”, expresó la participante del reality ‘Juego de Voces’.