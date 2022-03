“Marilyn Manson me obligó a hacerle de cenar después de abortar”: Evan Rachel Wood

La actriz Evan Rachel Wood recibió una nominación al Emmy por su papel en “Mildred Pierce”, pero lejos del centro de atención, dice que vivía en una pesadilla constante.

En la segunda mitad de “ Phoenix Rising ”, un documental de dos partes que se emitirá en HBO a partir del 15 de marzo y que está dirigido por la cineasta nominada al Oscar y al Emmy Amy Berg, Wood, de 34 años, revela que se dio cuenta de que estaba embarazada del bebé de su presunto abusador, Marilyn Manson, mientras trabajaba en esa miniserie de 2011.

“Desde el comienzo de nuestra relación, él siempre tuvo un problema con cualquier método anticonceptivo que yo estuviera usando, y revisé todos los tipos para ver cuál le gustaba, y no le gustó ninguno de ellos, así que esencialmente él no quería que usara anticonceptivos”, dice Wood en la película, cuya primera mitad se estrenó durante el Festival de Cine de Sundance en enero. Ella afirma que Manson se negó a usar un condón y que usar espermicidas después del coito no funcionó.

Wood decidió interrumpir el embarazo y se sorprendió cuando Manson le exigió que le preparara una comida justo después del aborto.

“Él voló para el aborto”, dice Wood ante la cámara. “En el momento en que terminó fue como, ‘Hazme la cena’. Y recuerdo haber dicho: ‘Se supone que debo estar descansando, mi cuerpo ha pasado por este trauma. . . aquí hay secuelas. Y a él no le importaba.

El incidente casi la llevó a terminar con su propia vida. En una fecha posterior, no especificada, dice que trató de suicidarse.

“Fui al baño y tomé [un] vaso y lo rompí en el piso y comencé a clavarme las muñecas tan fuerte como pude”, le dice Wood a su amiga, la artista y activista Illma Gore.

Si bien el intento de suicidio de Wood finalmente fracasó, fue un punto de inflexión, dice ella en la película. “Cuando me desperté, me sentía diferente. Siento que quienquiera que haya sido se fue a dormir y no despertó esa noche, y esta nueva versión se despertó y tuvo que empezar a reconstruir su vida. Llamé a mi mamá y le dije: ‘Acabo de intentar suicidarme y necesito ir a un hospital, como, de inmediato’.

La actriz de “Westworld” identificó por primera vez a Manson, de 53 años, cuyo verdadero nombre es Brian Warner, como su presunto abusador en febrero pasado, luego de referirse previamente a una relación traumática con un hombre anónimo en la prensa. “Phoenix Rising” rastrea la decisión de Wood de hacer público su nombre, que finalmente llegó en forma de una declaración publicada en Instagram. En la primera parte del documental, las afirmaciones explosivas de Wood incluyen a Manson obligándola a tener sexo frente a la cámara para su video musical de 2007 “Heart-Shaped Glasses”.

Wood afirma que el abuso de Manson fue incesante. Ella alega que la obligaron a aislarse dentro de su casa de estilo español en Los Ángeles, donde dice que la mantuvieron en temperaturas “heladas” y la privaron del sueño.

La actriz de “True Blood” también dice que cree que Manson la drogó, con todo, desde metanfetamina hasta pastillas para dormir.

“Ahí también empezó a violarme mientras dormía”, dice Wood en la segunda mitad de la película. “Me despertaba, solo recuerdo hacer el cálculo mental rápidamente y pensar: ‘Solo quédate, solo quédate dormido, no te muevas, simplemente no te muevas’. Así que me quedaba inmóvil y sin fuerzas hasta que terminaba, y luego, juro por Dios, que él simplemente tiraba mi pierna y salía de la habitación”.

El día que Wood presentó sus cargos el año pasado, varias mujeres hicieron lo mismo , dos de las cuales aparecen en la segunda entrega de la película. El documental los muestra reunidos en octubre de 2020, junto con dos ex asistentes de Manson, incluido Dan Cleary, quien recientemente publicó un hilo viral en Twitter sobre cómo el rockero “convirtió [a Wood] en una persona diferente. Él la rompió”.

Una de las mujeres, identificada solo como Sarah, es la modelo Sarah McNeilly, cuya propia declaración de 2021 en Instagram incluía acusaciones de que estaba encerrada en habitaciones cuando era “mala” y “a veces obligada a escuchar a [Manson] entreteniendo a otras mujeres”.

La otra, identificada solo como Ashley S., es Ashley Morgan Smithline, que es judía. En una publicación de Instagram de 2021 , describió a Manson pidiéndole que le llevara a casa recuerdos nazis de un concierto de modelaje en Tailandia, lo que la hizo sentir “mucha culpa y vergüenza”.

“Recuerdo esto una vez, en realidad se volvió físico, y él, como, me arrojó contra una pared y tenía un bate de béisbol, y dijo que me iba a aplastar la cara porque estaba tratando de hacer que lo hiciera. elige los pantalones”, dice McNeilly en la película. Smithline, discutiendo cómo quería escapar de Manson, revela: “Dejé que me reventara el apéndice. Se gangrenó, yo me quedé séptico. Yo estaba como, ‘Solo déjame morir, solo déjame morir para no tener que sentir esto’. ”

Después de huir brevemente de la casa de Manson en 2009, Wood luego alega que Manson la atrajo de regreso y le dice al grupo que lo hizo a través de la tortura. Wood, quien también es judío, alega que Manson la ató a un reclinatorio de oración dentro de su casa y la golpeó repetidamente con un látigo nazi. Luego supuestamente le dio una descarga eléctrica a sus ronchas y sus “partes íntimas” con un electrodo.

“Me dolió tanto que rompí el reclinatorio por la mitad”, les dijo Wood a los demás. “Recuerdo que en ese momento pensé: ‘Solo dile lo que quiera escuchar, solo dile lo que quiera escuchar’. . . y dije: ‘Lo siento mucho, lo siento mucho’. Estaba rogando por perdón, y él me estaba acunando y diciendo: ‘Ahora lo entiendes’. Y luego se cortó la mano. . . y me hizo beber su sangre. Y luego me cortó. . . y bebió el mío.

Luego, la película muestra titulares que anuncian que Wood había vuelto con Manson. Uno, de Perez Hilton, quien comenzó a llamar a Wood “Evan Rachel Whore” después del video “Heart-Shaped Glasses”, proclamó “Evan Rachel Whore y Marilyn Manson: ‘On’ Again”. con la palabra “HO” garabateada sobre su cabeza.

“Las acusaciones que Evan Rachel Wood ha hecho contra Marilyn Manson son recientes”, dijo Hilton a The Post en un comunicado cuando se le pidió un comentario sobre su cobertura. “Yo le creo”.

Hasta la fecha, al menos 15 mujeres han acusado a Manson de abuso sexual, emocional y físico; Las autoridades han iniciado una investigación , pero no se han presentado cargos.

El miércoles, Manson demandó a Wood en el Tribunal Superior de Los Ángeles, acusándolo de que ella y Gore lo difamaron con acusaciones de violación para su propio beneficio monetario y le infligieron angustia emocional intencionalmente. La demanda alega que la declaración de Instagram de Wood en 2021 se produjo después de “meses de conspirar con Gore sobre cómo usar el estatus de celebridad de Wood para reclutar a otras mujeres y coordinar sus ‘historias’”, pero también que “descarrilaron la carrera [de Manson]” y usaron “Phoenix Rising” para “reclutar, coordinar y presionar a mujeres que habían sido vinculadas a Warner para que hicieran falsas acusaciones de abuso en su contra”.

“Como detallamos en nuestra demanda, no se puede confiar en nada de lo que Evan Rachel Wood, Illma Gore o sus co-conspiradores cuidadosamente seleccionados hayan dicho sobre este asunto”, dijo el abogado de Manson, Howard King, a The Post en un comunicado sobre la película. “Esto es más de lo mismo”.