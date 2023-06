¿Mario Bezares o Paco Stanley?... Brenda Bezares demuestra con prueba de ADN quién es el papá de su hijo

“En su momento no pude defender a un bebé que no la debía ni la temía, que como yo y muchos de nosotros fuimos víctimas de una gran injusticia, en ese momento lo más importante era la libertad de mi esposo y hoy solo quiero que nos dejen en paz ya bastante hemos sufrido y pasado por cosas inimaginables, y a pesar de, hemos salido adelante con la cabeza en alto como siempre y con la verdad, no obstante, eso, siguen con una idea vendida para dañar y desprestigiar, para salvar su trabajo mal hecho a consta de inocentes como nuestro hijo, ¡Basta ya! No intento convencer a nadie, solo que ahora tengo las leyes de mi lado para proteger a los míos y como ayer defenderé lo injusto”, empezó el comunicado que redactó junto a las imágenes de la prueba de ADN.

También detalló que como mujer le era sumamente desagradable tener que estar dando explicaciones públicas de una injuria, y por lo que, con prueba en mano, demandará a todos aquellos que la vuelvan a calumniar, pues lo único que quiere es que la dejen a ella y su familia tranquilos.

En los comentarios de esta publicación ha recibido el apoyo de varias personas, pero también otros le recriminan que nadie le estaba cuestionando nada, y que solo buscaba hacer noticia en vista de su participación en “El show. Crónica de un asesinato”.

¿QUIÉN MATÓ A PACO STANLEY?

El 7 de junio de 1999, cinco sujetos se presentaron en las afueras del restaurante El Charco de las Ranas y abordaron a Francisco Stanley Albaitero, conocido como ‘Paco’ Stanley, a quien asesinaron de 36 balazos.