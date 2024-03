¡Más casos en Nickelodeon! Revela Matthew Underwood, actor de ‘Zoey 101’ que fue víctima de abuso por su mánager

El exactor del exitoso programa de Nickelodeon ‘Zoey 101’, Matthew Underwood, reveló en las redes sociales que fue agredido sexualmente a los 19 años por su agente en ese momento.

En una declaración sobre la serie documental de Investigation Discovery ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’, Underwood habló sobre haber sido agredido por su ex agente, a quien no nombra.

“Cuando tenía 19 años, fui acosado sexualmente y luego agredido por mi agente en ese momento, quien había pasado una buena cantidad de tiempo generando confianza en mí como amigo y mentor. Una vez más, mi confianza fue traicionada y mi propia imagen fue aplastada”, escribió Underwood en Instagram el viernes.