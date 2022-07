Mau Lozano estrena su sencillo ‘Sufrir Sonriendo’

Mau Lozano es un artista emergente de 26 años, que en 2021 lanzó su primer sencillo “Memoria Natural”. Inspirado en bandas y artistas como Kings of Leon, John Mayer, Talles Man on Earth, así como cantantes mexicanos como Luis Miguel y Alejandro Fernández, el joven comenzó su carrera hace poc,o dada la pasión por la música que ha tenido desde pequeño, cuando a los seis años le regalaron su primera guitarra.

“Justo lo que quiero trasmitir con esta canción es mostrar que podemos tener emociones contrastantes todo el tiempo, podemos estar tristes y felices. En mi caso fue un sentimiento así el que me hizo escribir esta canción, porque sé que no soy el único que ha sentido algo parecido de tener sentimientos y emociones contrastantes y es por ello que decido componer esta canción”, relató Mauricio a VANGUARDIA.

Además de “Sufrir sonriendo” y “Memoria natural”, el joven artista cuenta con temas como “Luces”, “Junto a ti” y “Julio”. A la par de estar iniciando su carrera como cantante, Mauricio estudia Derecho en la Universidad Iberoamericana, donde planea acabar sus estudios, pero se ve dedicándose a la música por mucho tiempo, su familia y su padre, el exsenador Javier Lozano, lo han apoyado incondicionalmente para que siga sus sueños.

“Toda mi familia y mi grupo cercano me han apoyado en este camino, todos han reaccionado muy bien. Ellos saben que soy una persona que se guía por sus pasiones, la música es una pasión para mí, como desde los 6 años me gustaba mucho tocar y cantar no fue una sorpresa que me quisiera dedicar a esto”, agregó.

“Sufrir sonriendo” ya se encuentra en todas las plataformas digitales, sin embargo, aún se esta trabajando en el videoclip que acompañara la melodía, el cual tiene planeado estrenarse en los próximos meses.