‘Me gustan las mujeres... pero ser actor me permitió explorar’: Gael García Bernal

Además, Gael empezó a estudiar filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero abandonó la carrera en un peregrinaje por Europa en busca de continuar su carrera como actor, convirtiéndose en el primer mexicano en ser aceptado como alumno en la Central School of Speech and Drama de Londres.

Para Gael, según dijo a la web de entretenimiento “Collider”, el entrenamiento físico para preparar el papel “fue increíblemente agotador” y confiesa que “no tenía la lucha libre en la lista de deseos” de películas por hacer: “pero soy un actor mexicano, algún día tenía que hacerla”, matiza.

Buscarse en los personajes

Además, el actor explica que “la de Cassandro es una historia muy moderna, arquetípica, de un hombre que tuvo que interpretar un personaje para poder ser él mismo”, según explicó en GQ. Y ahí está el nexo entre actor y personaje: “yo también interpreto a otros personajes para descubrir quién soy”.

“Yo no inventé el término ‘hetero’”, reflexiona Gael sobre su propia orientación sexual, “nunca he permitido que la sociedad, la familia o quien sea me imponga la definición de hetero”, aunque aclara: “me gustan las mujeres... Pero al mismo tiempo, ser actor me permitió explorar”.

En cuanto a su vida personal, aunque no muchos lo recuerden, Gael García Bernal mantuvo un romance en el pasado con Natalie Portman. Sin embargo, en 2008, tras romper con la actriz estadounidense, hizo oficial su relación con la argentina Dolores Fonzi, a quien conoció en 2001 durante el rodaje de “Vidas privadas”.