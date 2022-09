Meghan Markle se esfuerza por ser rechazada; ex empleados la llaman ‘sociópata narcisista’

Ex empleados de Meghan Markle y el príncipe Harry se llaman a sí mismos “El club de los sobrevivientes de Sussex” debido a los supuestos malos tratos que recibieron mientras estuvieron a su servicio, principalmente por parte de la duquesa de Sussex.

Según detallan en el libro “Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown” (“Cortesanos: el poder oculto detrás de la corona”), escrito por Valentine Low.

“Cuando alguien decide no ser civilizado, no tiene idea de qué hacer. Fueron atropellados por ella, y luego atropellados por Harry”, dice el texto, afirmando que tras el mal comportamiento de Meghan siguió el del príncipe.

De acuerdo con el libro, el secretario privado Sam Cohen, la ejecutiva de relaciones públicas Sarah Latham y la secretaria de prensa adjunta Marnie Gaffney estaban entre el personal que no daba crédito al comportamiento de la duquesa.

“Sam siempre dejó en claro que era como trabajar para un par de adolescentes. Eran imposibles y la empujaron al límite. Era miserable”, afirma un amigo de Cohen en el libro.