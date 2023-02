Escenarios como el del Café Iguana y Nandas Bar, en el barrio antiguo de Monterrey, han tenido el gusto y la profesionalidad de presentar grupos legendarios de este género musical. Bandas como Therion , Watain , Cannibal Corpse , Éxodus , Rhapsody of Fire , entre otras, han hecho a los metaleros regiomontanos purgar su energía en un frenesí de locura y llamas, las cuales solo eran apagadas con la cerveza helada.

Desde el 2022, la ciudad de Monterrey, Nuevo León, ha recibido la visita de grupos musicales cuyas melodías hacen temblar la tierra de toda la región. En los años previos a la pandemia, está circulación metalera era particular: poseía un ímpetu significante, más no estridente.

Algunos grupos, como Rivers of the Nihil y Argentum, tal vez aún no cultivan esa fama con los veteranos, pero los nuevos oyentes ya los consideran un hito para presumir y recordar.