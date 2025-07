Pensión IMSS: podrías quedarte sin Modalidad 40 en 2025 por esta razón

Si estás pensando en tu Pensión IMSS y tienes en mente la Modalidad 40, ¡pon atención! A partir de 2025, podrías quedarte sin esta opción que ha sido clave para muchos trabajadores. La razón principal es un cambio en la forma en que se calcula el salario base de cotización, lo que hará que esta modalidad sea cada vez más difícil de alcanzar o, en muchos casos, simplemente inviable.

La Modalidad 40 del IMSS, oficialmente llamada “Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio”, permite a los trabajadores que dejaron de cotizar seguir haciendo aportaciones por su cuenta. Lo más atractivo de esta opción es que pueden hacerlo con un salario superior al último que tuvieron, lo que ayuda a aumentar significativamente el monto de su futura pensión, especialmente para quienes se van a retirar bajo la Ley del IMSS de 1973.

El problema radica en que, a partir de 2025, el salario base de cotización para la Modalidad 40 se determinará tomando el promedio de los últimos cinco años cotizados, pero sin exceder el límite establecido por el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Actualmente, este límite puede ser hasta 25 veces la UMA. Sin embargo, con los cambios, el cálculo será diferente y más restrictivo.

Esto significa que, aunque quieras pagar para cotizar con un salario alto, el sistema ya no te permitirá hacerlo de la misma manera que antes. La intención de la reforma es hacer que la Modalidad 40 sea más justa y que no se use para “inflar” artificialmente las pensiones de último minuto. Para muchos, esto se traduce en que el costo de la Modalidad 40 se elevará de forma considerable sin la garantía de que su pensión aumente en la misma proporción, o incluso, que simplemente no podrán acceder a ella con los beneficios esperados.

Los más perjudicados serán aquellos trabajadores que, cercanos a su retiro, planeaban usar la Modalidad 40 para mejorar drásticamente su promedio salarial y así obtener una pensión más alta. Especialmente, impactará a quienes se rigen por la Ley de 1973 del IMSS, ya que para ellos el promedio de los últimos cinco años de cotización es fundamental en el cálculo de su pensión.

Si estás en esta situación, es crucial que te informes y busques asesoría. Revisa tus semanas cotizadas, tu promedio salarial actual y consulta con expertos en pensiones del IMSS para entender cómo estos cambios te afectarán directamente. No esperes a 2025 para actuar, ya que podrías quedarte sin la oportunidad de aprovechar la Modalidad 40 bajo las condiciones actuales.