Muere Betty White, pilar de la televisión estadounidense

Conocida por su participación en Las Chicas de Oro (The Golden Girls 1985 - 1992), White era la última estrella superviviente de esa serie.

Este viernes falleció la legendaria actriz Betty White, poco antes de su cumpleaños 100, en su casa de Brentwood, California, dio a conocer The Washington Post

White fue más conocida sobre todo por su personaje en dos series de televisión: la feliz ama de casa Sue Ann Nivens, de The Mary Tyler Moore Show en los 70 y por Rose Nylund de las Chicas de Oro en los 80 y principios de los 90.

También en los 80 partició en Boston Legal y la telenovela The Bold and the Beautiful.