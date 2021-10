‘Ni siquiera tengo agente’; Oh Yeong-soo de ‘El Juego del Calamar’ y su ascenso a la fama

Con 77 años recién cumplidos el pasado domingo, 17 de octubre, el actor apenas había participado en papeles secundarios donde, usualmente y por sus conocimientos en el budismo, interpretaba a monjes.

No obstante, luego del éxito a nivel mundial de la serie original de Netflix, El Juego del Calamar, Oh Yeong-soo asegura que el mundo de la fama es “complicado”, y no se esperaba llegar así al estrellato.

“Mucha gente ha tratado de contactarme”, compartió el actor para una de sus primeras entrevistas luego de catapultarse a la fama. “Ni siquiera tengo manager que me ayude, así que mi hija se ha estado encargando de eso”, confesó.

Oh Yeong-soo indició que lo habían estado buscando para filmar comerciales y producciones más pequeñas, empero y, por el momento, no planea adelantarse a participar en alguna producción.