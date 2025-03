¡No para el drama! Desata estreno de canciones lío entre Cazzu, Nodal, Ángela y Belinda

Uno de los comentarios más destacados vino de Belinda, ex pareja de Nodal entre 2020 y 2022, quien no perdió la oportunidad de elogiar a la cantante argentina.

Desde su estren o, lanzada el 19 de marzo, lo s seguidores de los artistas no han parado de analizar la canción, sugiriendo que algunas de sus letras podrían estar dirigidas al sonorense y a la hija de Pepe Aguilar.

La nueva canción de Cazzu, titulada ‘Con Otra’, ha causado gran revuelo en redes sociales, desatando una ola de reacciones, especulaciones y comentarios sobre sus letras, especialmente en torno a su ex pareja Christian Nodal y su actual esposa, Ángela Aguilar.

Cazzu, conocida como “ La Jefa”, estuvo en una relación con el intérprete de “Ya No Somos Ni Seremos” entre finales de 2022 y mayo de 2024, y durante ese tiempo, la pareja dio la bienvenida a su hija Inti en septiembre de 2023.

Una usuaria comentó en un video promocional del cantante: “No señor Nodal, ahorita estamos con ‘Te va a engañar’”, haciendo alusión a la canción de Cazzu.

Ante este comentario, Nodal no se quedó callado y, con tono jocoso, respondió: “Yo ando con la de ‘ya supérame’ y eso no me impide disfrutar de él amigo. Jajajaja”. (Con información de Reforma y El Universal)