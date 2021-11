No sabíamos que ABBA necesitaba hacer otro disco, ahora sí, dice Björn Ulvaeus

“Durante la grabación la relación entre nosotros fue estupenda y poder volver a escribir para esas dos increíbles damas (Anni-Fird Lyngstad y Agneta Faltskog) fue increíble. Ambas son grandes contadoras de historias que se convierten en los personajes que concibo y fue un placer oírlas de nuevo en el estudio”, afirma.

Para su elaboración, decidieron no atenerse a modas. “Somos las mismas personas y por eso el sonido es el mismo. En los 70 sí escuchábamos constantemente qué hacían otros artistas como Bee Gees, pero esta vez era más: ‘Tómalo o déjalo’. Escribimos las canciones que más afines sentíamos y las grabamos de la mejor manera posible”, señala.

Tan seguro está de la vigencia del estilo que trastocó la historia del Festival de Eurovisión en 1974 con “Waterloo”, que apenas duda unos segundos al afirmar: “Con una canción pegadiza, creo que hoy volveríamos a ganar”.

¿Y cómo sabe cuándo tiene algo grande entre manos? “En ABBA nunca intentamos componer éxitos, solo hacer buenas canciones. Y una buena canción es esa que sabes que lo es de forma integral, desde la introducción al estribillo, pasando por las estrofas, los acordes, la melodía... Tiene que invadirte una sensación de plenitud”, indica.

De todo su patrimonio musical, además de del musical en sueco “Kristina Från Duvemåla”, afirma sentirse “orgulloso” de temas como “Mamma mia” o “SOS” de sus primeros años, pero también de “Dancing Queen”, “Knowing Me, Knowing You” y, hacia el final, de “The Winner Takes It All”.