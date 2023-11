‘No tiene la menor importancia’... Las 10 mejores películas de Arturo de Córdova, el galán del Cine Mexicano, a 50 años de su muerte (videos)

“ No tiene la menor importancia” , frase que nos remite al recuerdo de primer actor mexicano Arturo de Córdova , cuyo nombre real era Arturo García Rodríguez , nacido el 7 de mayo de 1908 , en Mérida, Yucatán, hijo de padres cubanos.

7 – EL HOMBRE SIN ROSTRO (JUAN BUSTILLO ORO, 1950)

Existen pocos esbozos del más puro cine noir dentro de la industria y la época de oro del cine mexicano (hay muchas cintas que abordan ciertos elementos, pero no son consideradas puramente del género), y este no solo es uno de ellos, sino que también uno de gran calidad. La aproximación psicológica que hace Juan Bustillo Oro y Arturo de Córdova es excepcional, destapando las psicopatías y la obsesión de un detective, por encontrar a un asesino de mujeres que anda suelto en físico, pero atrapado dentro de la menta del frágil héroe. Si bien la cinta revela casi todo desde su principio, es el uso de flash backs, la narración off y la actuación de Córdova la que dicta la intriga y el gran halo de suspenso a la trama.