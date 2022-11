La nueva serie de HBO Max ofrece a sus comensales un menú que no tiene precedente en el país. Tocar a las puertas de un grupo de famosos, entrar directo hasta la cocina y departir en sus espacios más íntimos. ‘Divina Comida’ nos permite sentarnos a la mesa de celebridades como Emmanuel, Rafa Márquez, Itatí Cantoral, Margarita La “Diosa de la Cumbia”, Erik Rubin, Dulce María, Alex Lora, Belinda, José Ángel Bichir, Manu Nna, Michelle Rodríguez y Verónica Toussaint, entre otros. Está última habló con Vanguardia sobre cómo fue poner la mesa a tres afamadas personalidades, preparar un menú pensado en cada uno de ellas, ofrecerles bebidas para soltar el cuerpo y claro, hacer uso de su talento para hacer reír para que todos pasaran una velada increíble. Y es que el reality trata de que cada comensal califique al anfitrión, luego ellos también se convierten en anfitriones y al final hay un ganador. El reality es la versión mexicana del famoso show culinario “Come Dine With Me”, distribuido por ITV Studios. El formato es originario del Reino Unido y se ha presentado en 46 territorios en todo el mundo. A la fecha, suma más de 17 mil episodios a nivel mundial, además de la versión spin off del canal 4 en Reino Unido titulada “Come Dine With Me: The Professionals”.

“El placer de los banquetes debe medirse no por la abundancia de los manjares, sino por la reunión de los amigos y por su conversación”, así definía Cicerón el arte de la sobremesa, así que buen apetito, que Veronica Toussaint nos espera en su cocina llena de anécdotas, frases hilarantes, doble sentido y sobre todo consejos de vida llenos de sabiduría y amor. ‘Divina Comida México’ ya se encuentra al aire por HBO Max y cada semana se pueden disfrutar de cuatro episodios que corresponden a cada mesa. Verónica, la pregunta obligada es: ¿Qué pasa cuando juntas a cuatro famosos para cenar? “Eso se convierte en una de las series más divertidas que tiene hoy por hoy HBO. Porque tiene todo, hay mucho chisme, risas, diversión y no podía faltar un poquito de veneno. La verdad quedó increíble el programa, porque pudieron reunir a un gran elenco y el público tendrá la oportunidad de conocer más a fondo a la gente que participa, de vernos fuera de nuestro ambiente y alejados del control que tenemos en un escenario, en la televisión, en el micrófono. Es como sacar a los pececitos en su pecera, los sacas del agua y los llevas a otro lugar, los metes en aguas desconocidas con la intención de ver qué pasa, cómo se comportan. A mi me tocó departir con Belinda, Manu Nna y José Ángel Bichir y yo creo que en nuestra mesa se hizo de verdad, pero de verdad, un ambiente increíble. Y aunque al principio podría parecer que no, al final te acabas dando cuenta que nos llevamos muy bien y que fue muy divertido para todos reunirnos en la mesa y hacer de la cocina nuestro campo de batalla”.

¿Qué significa para ti la cocina, qué representa ese espacio y el hecho de cocinar para alguien más? “Mi cocina hoy por hoy es un espacio fundamental, es el corazón de mi casa. Hace un año, cuando empecé todo mi proceso de tratamiento (contra el cáncer), casualmente empecé la remodelación de la cocina. Entonces me di cuenta lo importante que era remodelarla, porque incluso me tuve que salir de casa y gracias a eso entendí lo que significaba hacerlo en un momento tan emblemático de mi vida. Me percaté que no sólo se trataba de darle una manita de gato, sino de una remodelación total de un espacio que es el alma de mi hogar, el lugar donde no sólo nos nutrimos de comida, sino de todo lo demás, porque por medio de la comida demostramos el amor que le tenemos a los nuestros. Es un espacio donde también nos apapachamos, desde la preparación del cafecito en la mañana, hasta realizar una cena en la que fuiste y compraste los ingredientes pensando en quién se los va a comer, cómo le gusta la comida, el arreglar un plato, el poner la mesa y todo lo que implica ese proceso. No hay mejor acto de amor que prepararle comida a alguien. Hay gente que tiene salas impresionantes, espacios hermosos y todos terminamos cotorreando en la cocina. Para mí es un lugar muy íntimo, de mucho amor”. ¿Tienes un buen recuerdo de la cocina de tu casa paterna, donde seguro compartiste con tu familia buenas y malas noticias? “En mi casa, desde que éramos chiquitos, mi mamá nos hizo parte de la cocina. Tengo recuerdos súper lindos, por ejemplo cuando hacíamos un pastel de chocolate, de pequeña me emocionaba chupar las aspas de la batidora. O hacer lo mismo con la cuchara de mole que tenía el betún de chocolate. Me acuerdo que había un desayuno emblemático de la familia y entonces para eso había que separar las yemas, batir las claras, cortarles las orillas al pan. Entonces mi mamá siempre, como familia, nos incluía en la preparación de los platillos, cosas sencillas como hacer los sándwiches para irnos de viaje. Poca gente lo sabe, pero mi primera incursión en televisión fue con Evelyn Lapuente. Ella tenía una sección de cocina con niños y esa fue la primera vez que yo salí en la televisión”.

Este reality es a la vez una competencia, ¿Cómo te ayudó el humor como estrategia para ser una gran anfitriona, para ponerle sabor a la sobremesa y sobresalir de tus competidores? “A ti te consta que fueron días difíciles, fue un reto salir a cuadro (a Verónica aún le estaban dando quimioterapias), pero lo cierto es que yo creo que la comedia es parte de mi ADN, entonces ni siquiera me doy cuenta, no es como que lo estoy pensando. En los momentos más difíciles de mi vida o más dolorosos, siempre que tengo la opción de hacer un chiste, lo suelto, no lo planeo, más bien aparece de forma espontánea. Y en este programa se dio de manera muy natural porque tenía como compañero a Manu Nna que es comediante e hicimos una buena mancuerna. Pero sabes qué descubrí, que Belinda es una chica muy simpática, pero de verdad muy simpática, es muy chistosa y eso es una gran sorpresa porque no la habíamos visto así, relajada, siendo ella misma. Yo no la conocía y fue una extraordinaria sorpresa, es una niña lindísima, amorosa que se porta increíble y por otro lado con José Ángel y Manu Nna ya los conocía, tenía referencia de ellos y existía ya una buena vibra. Yo sé que siempre en todos los proyectos se dice ‘fue increíble y no sé qué tanto’ y la verdad siempre se escucha muy estudiado eso, pero tú mejor que nadie sabes que esa buena onda fue una realidad y nos la pasamos muy bien a pesar de estar grabando toda la noche, de seis de la tarde a seis de la mañana y yo todavía traía los rezagos de las quimios”. Si pudieras definir a cada uno de tus compañeros por la manera en la que se portaron como anfitriones y por la comida que prepararon, ¿qué dirías de cada uno de ellos? “Yo creo que la comida y los ingredientes que usó Manu Nna eran una cosa muy amorosa, muy cercana, nos hizo sentirnos muy apapachados. Por su parte la comida de José Ángel era un poquito más complicada en un sentido de que no sabía bien qué hacer o cómo consentir, eso sucedió porque creo que él es alguien más intenso, pero eso le dio personalidad a su cena y a los que nos ofreció. Y la de Beli fue una noche y una cocina más juguetona y eso está genial. El postre que nos dio al final, ya lo van a ver, fue una cosa super cotorra, la sobremesa estuvo increíble”.

Tu cambiaste tu alimentación por motivos de salud, ¿somos lo que comemos? “Hay personas que creen que con hacer ejercicio ya están salvados, pero cuidar tu alimentación no sólo tiene que ver con cuidar el sobrepeso y estar delgado, independientemente de que cuidarse está bueno, pero tiene que ver con una cuestión de salud. Hoy por hoy sabemos que el azúcar no le hace bien a ningún organismo. Yo sí creo que somos lo que comemos, pero más bien yo diría que somos lo que consumimos. Me voy a otro nivel en el sentido de que somos las cosas que vemos, leemos, oímos y claro lo que comemos, pero hay que cuidar lo que consumimos, porque eso es cuidar quién eres tú, más allá de tus lonjas. Sobre los beneficios a mi salud a partir de mis cambios alimenticios, es complicado saber cuáles fueron, porque como estaba en tratamiento, no sé bien cómo ayudó, puedo asegurar que me sentía muy bien. En enero que deje de consumir quimioterapia podré empezar a entender los beneficios reales ya estando en la normalidad”. TE PUEDE INTERESAR: ‘Se convertirá’ Checo Pérez en ‘Black Panther’ para el GP de Brasil; con casco promociona estreno de filme ¿Qué tanto te ayudó anímicamente el seguir trabajando, el estar rodeada de cámaras, de seguir haciendo lo que amas? “A mí me apasiona muchísimo trabajar. Eso es algo que me da vida, me pone feliz, es mi terapia y no lo veo como trabajo, sino como una bendición. Yo creo que la gente va a amar el reality, es una serie muy divertida que nadie se debe perder y que va a dar mucho de qué hablar. Además estoy filmando la película ‘Hombres Íntegros’ de Alejandro Andrade y tengo otra película en puerta. Y además sigo emocionada con la gran respuesta de mi conferencia en donde hablo del proceso que viví durante el tratamiento contra el cáncer de mama y más porque hay un porcentaje importante que se va directo al FUCAM, para seguir apoyando a mujeres que necesitan recursos para seguir luchando contra esta enfermedad”.