Viven la TV y el streaming gracias a huelga de guionistas del 2007

La televisión actual debe mucho a la huelga de escritores en EU, de 2007. El 5 de noviembre de ese año y por 100 días, más de 10 mil profesionales de la especialidad apagaron sus computadoras, guardaron pluma y papel y se sentaron en un sillón, viendo cómo era la vida sin ellos.

El sindicato que los aglutina había reclamado a los grandes estudios falta de pagos equitativos: lo ganado en ventas de DVD, no era justo; las transmisiones de películas y series por el naciente streaming no estaba tipificado y los realities no necesitaban de ellos para sobrevivir.

No hubo respuesta favorable, así que sólo quedó la opción de la bandera rojinegra, con la cual shows como ‘Big bang theory’, ‘The office y ‘Bones’ quedaron inconclusos en su respectiva temporada y otros simplemente no llegaron.