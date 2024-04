Su vida se trata de una comedia involuntaria, así lo afirma Verónica Toussaint, una talentosa creadora que cuando sonríe ilumina todo lo que está a su alrededor. Y no sólo eso, se trata de una de las actrices más completas y respetadas del show business en México. Cuando se pronuncia su nombre, no es fácil etiquetarla en una disciplina, pues su versatilidad la ha llevado a ser aplaudida en el séptimo arte, la radio, el teatro, las series, la comedia, la conducción, las plataformas digitales, los reallitys y ahora repite su experiencia en el mundo del doblaje. Ser camaleónico atiende a nuestro llamado a propósito del reciente estreno en cines nacionales de la cuarta entrega de ‘Kung Fu Panda’, donde se unió al elenco como el nuevo personaje ‘Zhen’ y además compartió créditos con Omar Chaparro, quien le pone voz al célebre y querido ‘Po’. Toussaint, quien además ha mostrado el tamaño de ser humano que es, al impartir una conferencia sobre su experiencia con el cáncer de mama y cuyas ganancias fueron donadas al FUCAM (Fundación Contra el Cáncer de Mama), organización que ya no recibe apoyos por parte del gobierno federal, respondió además a las preguntas con las que hacemos un pequeño recorrido por una trayectoria que ha sido ovacionada de pie y cuenta además con una horda de fans que celebran y abrazan todos sus proyectos.

EL INICIO DE TODO Iniciaste tu carrera en el cine por la puerta grande con el filme “Conejo en la luna” y luego ganaste el Ariel a Mejor Coactuación Femenina por tu participación en la película “Oso Polar”. ¿CÓMO TE EMPODERÓ E IMPULSÓ TU CARRERA ESTE IMPORTANTE PREMIO? La verdad es que uno hace el trabajo con amor y nunca estás pensando que ese trabajo te va a dar un premio. Sobre todo, en México, un país en donde la industria no la relacionamos con entregas de galardones. Sin embargo, me acuerdo perfecto de la primera película que hice. En ‘Conejo en la Luna’ realicé un personaje chiquito, era la señorita de la embajada, pero yo estaba feliz de estar en el set porque se trataba de una producción grande. Y de repente una película como ‘Oso Polar’, que fue una película chiquita, muy guerrera, a la que además todos le metimos dinero, de pronto ganó en el prestigioso Festival de Cine de Morelia y a mí me dio un premio Ariel. Sin lugar a duda ese fue uno de los días más inolvidables de mi vida. Y te puedo decir que si bien uno no trabaja ni persigue los premios, el tener un reconocimiento a tu trabajo es bien bonito y jamás olvidaré esa noche en Bellas Artes. El sentir a la gente aplaudiéndome por haberme ganado este premio. Ése es uno de mis momentos favoritos de mi vida”.

TU TRABAJO MÁS RECIENTE ES EN UNA PELÍCULA ANIMADA MUY QUERIDA POR EL PÚBLICO, ¿CÓMO FUE PRESTARLE LA VOZ A UN PERSONAJE EN LA ENTRAÑABLE SAGA KUNG FU PANDA Y CÓMO VES LA FORMA DE RETRATAR EL MUNDO FEMENINO EN LAS CINTAS ANIMADAS? Estoy súper contenta de ser parte de la familia Kung Fu Panda, que es, sin lugar a dudas, una de las sagas animadas más queridas. No hay alguien a quien no le gusten estas películas. A mí me cayó como un regalo el personaje de ‘Zhen’, que es una zorrita súper fuerte, súper lista, que ha tenido una vida muy dura y que de repente decide que hacer: Si seguir con su vida como está o dar un volantazo y girar. Yo creo que las películas animadas han cambiado muchísimo en cómo representan a las mujeres y eso es muy importante porque son filmes que nos impactan cuando estamos chiquitas y es un honor estar en cintas que empiezan a cambiar paradigmas. Yo me siento muy afortunada de estar en Kung Fu Panda CÓMO CONDUCTORA DE TELEVISIÓN COLABORAS CON OTRAS GRANDES Y TALENTOSAS COMUNICADORAS, ¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES MOSTRAR SU VISIÓN DEL MUNDO Y APORTAR UNA VOZ A UNA INDUSTRIA QUE REQUIERE SENSIBILIDAD FEMENINA? Yo me siento muy orgullosa de todas mis compañeras. La verdad es que me he dado cuenta, a lo largo de la conducción, que entre más fregonas y talentosas son, se muestran más generosas y dadivosas. Creo que es muy importante que la las personas que tenemos la responsabilidad de tener un micrófono enfrente o una cámara, debemos de ser muy cuidadosos de cada palabra que usamos, porque nunca sabemos hasta dónde podemos resonar y qué conciencias podamos abrir, tocar o incluso mal influenciar, por eso hay que ser muy cuidadosas al tener un micrófono.

TU LUCHA CONTRA EL CÁNCER TE HA PERMITIDO ABRIR TU CORAZÓN Y ACERCARTE E INSPIRAR A OTRAS MUJERES, LA SORORIDAD ES UN SELLO EN TU CARRERA Y VIDA PERSONAL, ¿CÓMO TE AYUDAN LAS MUESTRAS DE CARIÑO DE OTRAS MUJERES EN UN PROCESO TAN DIFÍCIL? Es increíble cuando la vida te hace pasar por pruebas tan duras, por momentos que otras mujeres ya han pasado. Y es espectacular como las mujeres son tan compasivas y se vuelven tus hermanas. Yo, la verdad. puedo jactarme de que sólo me han dado amor, me han contenido, me han dado consejos y me han apapachado. Es una experiencia muy agridulce, porque por un lado es algo muy fuerte que te confronta con la muerte y con tus miedos, pero al mismo tiempo te rodea de amor y de gente que te dice: ‘Todas podemos y aquí estamos para cacharnos’. TU TRABAJO EN LA COMEDIA ES MUY APLAUDIDO, ¿CUÁNTO AYUDA REÍRSE DE UNO MISMO Y MOSTRAR LAS BATALLAS QUE LAS MUJERES LIBRAN DIARIAMENTE A TRAVÉS DEL HUMOR? Hace muchos años escribí una charla TED Talk cuyo título fue ‘La risa sana’ y sigo pensándolo todos los días de mi vida. El sentido del humor es lo que nos vuelve ligeros, nos conecta con estar vivos y no tomarnos las cosas tan en serio. Porque de repente pasa la vida en un abrir y cerrar de ojos y resulta que fuiste súper serio. El chiste es pasarla bien y gozar. Entonces el sentido del humor es lo que nos pone en el aquí y en el ahora y nos ayuda a tener la congruencia de decir: ‘Estamos aquí de paso, estamos aquí un ratito y vamos a pasarla bien’. La comedia es parte de mi ADN y en los momentos más difíciles de mi vida o más dolorosos, siempre que tengo la opción de hacer un chiste, lo suelto, no lo planeo, más bien aparece de forma espontánea.