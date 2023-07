Paola Durante habla por primera vez de Belinda, quien la interpreta en nueva serie sobre el asesinato de Paco Stanley

Durante está consciente de que este tema, al que ella quiere ya dar carpetazo, todavía no se acaba, pues sabe que se graba otra serie que contará las últimas horas de la vida del conductor que fue asesinado en junio de 1999 al salir de un restaurante en la Ciudad de México.

“Sé que viene algo más, Belinda habló con un amigo y le dijo: ‘Oye, voy a personificar a Paola Durante, y la verdad es que estoy contenta’. Yo sentí muy padre que sea Belinda (quien la interprete)”, expresó la modelo, en entrevista.

Ni ella ni Bezares fueron requeridos por la producción para contar su historia de primera mano.

“No quiero demandar, no quiero tener problemas legales ni estar con abogados. Obviamente, sí nos sacó de onda que no nos buscaran, que no nos tomaran en cuenta, porque al final de cuentas los que sufrimos fuimos nosotros, los protagonistas fuimos nosotros”, agregó Durante.

“Y, como te digo, siempre tienen que ganar todo mundo menos nosotros... Yo no tengo miedo de nada porque no tendrían nada más qué contar”.

Señaló que el documental “El Show, Crónica de un Asesinato”, en el que ella sí colaboró, ofrece un contenido real y fuerte, y que su realizador, Diego Enrique Osorno, hizo un trabajo muy bueno.