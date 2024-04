Peso Pluma se corona en el Pa’l Norte, y otros destacados de la fiesta musical regia

Sin embargo, esta no fue la única cosa que impactó al público, pues Bobby Pulido causó furor como el segundo invitado sorpresa del festival, interpretando este sábado temas como “Desvelado”.

Este domingo termina otra de las ediciones del Festival Pa’l Norte, que en el Parque Fundidor a de Monterrey reunió a cientos de miles de personas ávidas de escuchar a sus artistas favoritos en vivo, aunque no todo lo prometido se cumplió.

“Bobby Pulido en el Pa’l Norte´ fue la mejor forma de recompensar la ausencia de Kendrick, la verdad, y no pienso discutir con nadie”; ”Lo mejor de mi noche fue Bobby Pulido, la neta”; “No mam*n, los norteños no tuvieron a Kendrick, pero les llevaron a Bobby Pulido, a veces se pierde... a veces se gana”, fueron algunos de los comentarios ante la noticia de la presentación del cantante.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que la agrupación anunciara que ya tenía nuevas fechas para volver a nuestro país, en abril de este año, y aunque, en principio, un gran número de sus fans se desinteresaron de conservar sus boletos y pidieron el reembolso a Ticketmaster, Blink vendió casi todos los pases a sus conciertos, a tal grado, que anunciaron una nueva fecha.

Entre los temas que Blink interpretó, se encuentran “All the small things”, “The rock show”, “Anthem Part II”, unos de sus mayores éxitos; también tocaron algunos de sus sencillos más recientes como “Dance with me” y “One more time”.

Ahora, Blink-182 viajará a la Ciudad de México para ofrecer cuatro conciertos; el 2, 3, 5 y 6 de abril en el Palacio de los Deportes.