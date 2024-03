¡Es un flop! Aseguran que J.Lo está ‘devastada’ por el fracaso de su último disco ‘This Is Me... Now’

Jennifer Lopez se encuentra ‘devastada’ por no haber conseguido que su disco This Is Me... Now pasara del número 38 en Top Billboard , en su primera semana, según In Touch.

¿QUÉ PASÓ CON JENNIFER LOPEZ?

El disco ‘This Is Me... Now’ fue lanzado en febrero como secuela de su disco de 2002 This Is Me... Then, que fue escrito en medio del primer compromiso de ella y Ben Affleck, y comparte la historia de la pareja.

”Es importante para Jennifer y él la ama y la apoya. A medida que crecen, se aceptan más unos a otros y se sienten menos frustrados por sus diferencias”, había revelado otra fuente sobre el apoyo de Ben a su esposa, de contar su historia también en un documental: This Is Me Now: A Love Story.

En el filme la pareja habla sobre por qué cancelaron su boda la primera vez en 2003.