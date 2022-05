Por abusar de su hija ex Garibaldi Ricardo Crespo sentenciado a 19 años de cárcel

“En octubre del año pasado, yo decido hablar primero con mi mamá, mi abuelita y hermano. Les cuento y les pido que por favor todavía no hagan nada al respecto. Me costó demasiado, no fue nada fácil para mí. Obviamente hasta el día de hoy llego a pensar que sí fue mi culpa. Llego a pensar todo eso, muchas cosas que se me vienen a la cabeza, pero saben fueron peor todos esos años que tuve guardado eso porque yo me estaba matando por dentro sola”, relató la joven en sus redes sociales, donde se mantiene activa, en 2021.

Por su parte, en marzo de 2021, la madre de Valentina brindó una entrevista a Venga la alegría en la que explicó que su hija nunca tuvo síntomas visibles de haber sufrido abusos, sin embargo, dijo que en el momento en que le reveló ser una víctima, no dudo ni un segundo en creerle.

“Primero que nada, me movió el amor por mi hija, quería que ella se sintiera apoyada, quien la protegiera, era yo en ese momento. Lo primero que hice con ella fue felicitarla por la valentía de contarme. Le agradecí la confianza, no dudé un segundo de lo que ella me estaba contando”, dijo María Angélica en la transmisión de VLA.

Según dio a conocer el periodista Carlos Jiménez, fue la exesposa de Ricardo Crespo quien presentó la denuncia a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales en diciembre del 2020 y de acuerdo con una fuente consultada por TV Notas el actor infundía miedo en Valentina con amenazas de suicidio y que en la confrontación que tuvo con su ex esposa “el muy cínico terminó aceptándolo, le dijo que sí había pasado, pero que su hija había sido la culpable”.

Con información de medios