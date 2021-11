Por esta es escena en Spider-Man: No Way Home se desatan las teorías en redes

El estreno del segundo tráiler de Spider-Man: No Way Home confirmó la aparición de villanos como Electro, Green Goblin, Sandman y Lizard, e incluso mostró un poco más del Doctor Octopus.

Sin embargo, este segundo avance no mostró lo que todos estábamos esperando, la aparición de los otros Spider-Man. Así es, Tobey Maguire y Andrew Garfield no aparecen en las escenas.

Hasta el momento, no se ha confirmado de manera oficial la aparición de los ‘otros’ Spider-man. Sin embargo, este es uno de los rumores más persistentes en torno al estreno de No Way Home.