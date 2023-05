¿Por qué Miley Cyrus se alejó de los escenarios? La cantante explica sus motivos

“Me encanta actuar, especialmente para mis amigos, pero cantar frente a cientos de miles de personas no es realmente lo que amo. No hay conexión. No hay seguridad . Me resulta muy difícil complacer a 100.000 personas simultáneamente. También es antinatural. Es muy aislado, porque si estás frente a 100.000 personas, estás solo”, aseguró la cantante.

El éxito de la serie fue tal que firmó con Hollywood Records tan solo un mes después del estreno de la misma y se dedicó desde ese momento a grabar las bandas sonoras y comenzar con las giras.

Si bien esta terminó en 2011, la controversia no esperó mucho con el lanzamiento de su álbum “Bangerz” en 2013, en el que mostró un lado totalmente diferente al que se le conocía, pero ahora asegura que ya no busca llamar la atención como en ese momento.

TE PUEDE INTERESAR: Debuta Jennie de BLACKPINK en Cannes junto a The Weeknd y Lily-Rose Depp por estreno de ‘The Idol’ de HBO Max

“Estaba tratando de llamar la atención porque me estaba separando a mi misma del personaje que interpretaba (Hannah Montana). Todos a sus 20-21 años sienten que tienen que demostrar quienes son”, expresó, “ahora que soy adulta, me doy cuenta de la dureza con la que me juzgaron. Los adultos me juzgaron con dureza cuando era niña y ahora, como adulto, me doy cuenta de que nunca juzgaría con dureza a un niño”, se ha sincerado la artista sobre su pasado”.