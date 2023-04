Preocupan conducta y aspecto del hijo de Camilo Sesto

Su madre, la mexicana Lourdes Ornelas , dijo que está preocupada por la salud mental de su hijo, quiere ayudarlo pero no sabe cómo porque él no le permite que entre a su casa; en una entrevista con el programa “Fiesta” , expresó el dolor de madre que siente y el interés que tiene para que su hijo sea atendido cuanto antes.

“La salud mental es primordial, todos necesitamos de una vida espiritual que te paz interna, busca a Dios el será tu fuerza hay esperanza , si tienes a Dios lo tienes todo sin él no tienes nada”. “Si no hacen algo pronto este hombre se va para el otro mundo. Pobre chico pobre madre”. “¡Alguien que ayude a Camilín por favor, se está volviendo loco y es el hijo de gran artista que fue muy amado. Camilín tú también eres grande, no te caigas”, se lee.