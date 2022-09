¿¡Qué!? Elon Musk quiere comprar a BTS: ‘son muy populares’

“¿Quiero comprar BTS. Son muy populares. ¿Qué les parece, AMRY?”, dijo exactamente el dueño de Tesla. Asimismo, el sitio de noticicias La Verdad, presume que esta adquisición costaría alrededor de 36 mil millones de dólares.

Asimismo, se conoce que la banda pertenece a la empresa coreana HYBE, donde son representados por Big Hit Music, además de recibir apoyo de la discografía Universal Japan Geffen.

Publicidad

Por otro lado, la ARMY aseguró que Musk no puede comprar a la banda y usarlos como “mina de oro”, o “explotarlos” a su gusto, por lo que demostraron su desagrado con el comentario del empresario. No obstante, el precio de BTS no sería problema para Musk, quien es dueño de una fortuna de 250 mil millones de dólares.

LEER MÁS: Joven le propone matrimonio a figura de BTS en Monterrey y se hace viral (video)