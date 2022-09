¿Marcelo Ebrard, el candidato de ‘la chaviza’?... promete concierto de BTS, baila regueatón, sus cumbiones y le lanzó un Dr. Simi a Dua Lipa (videos)

En las últimas semanas, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón se ha subido a los mejores trends de TikTok para llamar la atención de la chaviza tras destapar sus aspiraciones para ser el candidato de Morena a la elección presidencial en el 2024.

Hace un mes, el canciller mexicano dijo que está preparado para ser presidente de México y es una de las llamadas ‘corcholatas’ de López Obrador con miras a asumir la candidatura de Morena por la silla presidencial.

“Yo quiero ser presidente de la República, y estoy preparado llevo 40 años preparándome y en esos años me he preguntado ¿Por qué México está así? Ese no es nuestro destino, tenemos que cambiar eso”, dijo en una entrevista que le hizo el “Burro” Van Rankin.

El secretario, quien recientemente acudió a los funerales de la Reina Isabel II y quien fuera duramente criticado por tomarse una selfie en pleno sepelio, ha llamado la atención en su cuenta de Tiktok donde se ha subido a las mejores tendencias como el “de chill” y hasta anunció que es fan de la banda K-Pop, BTS y los traerá a México en 2023.

