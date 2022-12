Fue desde un video publicado en sus redes sociales que la icónica cantante Céline Dion compartió que fue diagnosticada con el síndrome de la persona rígida y por ello cancela la gira que realizaría en Europa.

La cantante detalló que su condición no le permite cantar como usualmente lo hace.

“He estado lidiando con problemas de salud durante mucho tiempo y ha sido muy difícil para mí enfrentar estos desafíos y hablar sobre todo lo que he estado pasando”, escribió la intérprete de “My heart will go on” en Instagram.