¿Qué mamá puede ser así?... Poncho de Nigris estalla contra su madre por no defenderlo de insultos (video)

De Nigris pidió respeto para sus hijos y dijo que él sí defiende a sus familia ante los ataques de quien sea, incluso de su madre.

“A chingar a su madre los que hablen mal de mis hijos, a mis hijos se les respeta, a mis hijos nadie habla mal de ellos y menos les voy a dar pie para que hablen mal de ellos, yo defiendo a mi familia, yo los protejo, los quiero y los cuido”, dijo Poncho de Nigris.

Tras este video la señora Leticia se pronunció al respecto asegurando que jamás le ha fallado: “Yo solo quiero que sepan que los he apoyado siempre cuando me necesitan y de verdad no importa lo que digan su mamá siempre estará para ellos y nunca les he fallado nunca he sido una mujer que ande loca hace 22 años y me respeto a mis hijos y a mi esposo”.

“Yo no leo nada y se metió al en vivo para decirme de cosas y yo no puedo ver lo que pone mil gracias por todo y seguiré adelante con Dios a mi lado”, concluyó.