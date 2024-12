¡Qué necio! Ataca Adrián Marcelo a Wendy Guevara: se burla de que ejerció la prostitución

Una vez más dentro de sus reglas, con amigos, en donde no es cuestionado sino todo lo contrario, Adrián Marcelo se lanzó en contra de alguno de los personajes que formaron parte del proyecto de ‘La Casa de los Famosos México’, en esta ocasión en contra de la campeona de la primera temporada: Wendy Guevara.

irónico, burlón y con comentarios agresivos el ex conductor de Multimedios criticó que Guevara sea un referente en opinión y forme parte de Televisa, pese a que ella ya confirmó su salida de la empresa en los mejores términos.

“Tengo una carrera, tengo un posgrado, y de pronto... no quiero sonar clasista pero, ¿me explico? De pronto ser juzgado por Wendy Guevara... ¿Cómo crees que me siento?”, dijo con mucha ironía el ex líder del Team Tierra, mientras su entrevistador se reía.