Lou Gramm, Bob Seger y Denise de Kalafe

Al cumpleaños número 85 de Giorgio Moroder le siguió, ya entrado el mes de mayo, el viernes 2 el 75 del cantante y compositor norteamericano importante en su caso dentro del rock: Lou Gramm.

Gramm, nacido el 2 de mayo de 1950 en el área de Rochester, en Nueva York, es mejor conocido como el vocalista de la todavía activa y en octubre del 2024 inducida al Salón de la Fama del Rock and Roll Foreigner, recordado sobre todo durante su muy fructífera década de los 80 gracias a su trabajo en producciones memorables como “Foreigner 4” (1981), su cuarta producción discográfica y la primera que los llevó a los primeros lugares de las listas gracias a temas como “Waiting for Girl Like You” y “Urgent”); “Agent Provocateur” (1984), del que se recuerdan otra balada poderosa como “I Want to Love What Love Is” y “That Was Yesterday” e “Inside Information” (1987).

Siguiendo con cumpleaños de notables vocalistas del género del rock, el pasado martes de mayo fue Bob Seger quien llegó a los 80 años y recordado por su parte como el intérprete de películas taquilleras también de los años 80 como “Negocios Riesgosos” (con el tema “Old Time Rock and Roll”) o “Un detective suelto en Hollywood 2” (a través de “Shakedown”), pero quien para entonces ya había alcanzado el éxito tanto en agrupaciones como en solitario con temas como “”Night Moves” (1976) y “Against the Wind” (1980), entre otros.

Nacido bajo el nombre de Robert Clark Seger el 6 de mayo de 1945 en Detroit, Michigan, en los años 60 actuó y grabó encabezando bandas identificadas como “Bob Seger and the Last Heard” y “Bob Seger System” para a principios de los 70s sacar el “System” de sus álbumes; en 1973 reunir como “The Silver Bullet Band” a una agrupación de músicos de su natal Detroit con quienes alcanza el éxito nacional a la salida del álbum “Live Bullet” en 1975 segudo en 197 por el álbum homónimo de su éxito “Night Moves” y el resto es historia. Ya entrados en el nuevo milenio, en el año 2004 Bob Seger es inducido en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en el 20212 en el Songwriters Hall of Fame de los compositores.

En una semana también donde desde cantantes de color de Rhianna a Diana Ross presumieron en el desfile del Met de Nueva York una su más reciente embarazo y la otra un vestidazo que la hizo lucir espectacular a sus recién cumplidos 81 años llevando impresos los nombres de sus cinco hijos y 8 nietos, aunque en un festival de la Ciudad de México dedicado a las madres se dio un accidente donde colapsó un escenario donde estaban programadas para cantar intérpretes como Alejandra Ávalos, Ana Cirré y Ángela Carrasco, sin haber hechos que lamentar hoy vuelve a ser tradición de escuchar a Denise de Kalafe.

Aunado a que su tema “Señora, Señora” (1981) no deja de ser tendencia en estas fechas, el secreto a voces en torno a su orientación sexual lésbica fue motivo de celebración en la emisión de esta semana del programa “Montse y Joe”.

