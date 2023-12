¿Qué pasó o qué? Se despide Kimberly Loaiza de redes sociales y su carrera... pero lanzará línea de maquillaje

¿POR QUÉ SE DESPIDE KIMBERLY LOAIZA?

“Quizá algunos de ustedes ya lo sospechaban por el nombre de mi gira, se llama ‘La Despedida’, porque además de despedirme en este video me voy a despedir personalmente de las personas que fueron a los conciertos que hicimos y querían ver sólo un show mío”, expresó Loaiza a sus fanáticos.

En tan sólo una hora de haber lanzado ese mensaje registraba 1 millón 302 mil 607 visitas, colocándolo en el #29 de las tendencias globales.

“Muchos habían notado que últimamente no he sido tan activa en mis redes sociales, yo los leo linduras los he visto molestos, reclamarme por estar tan distante de mis proyectos, se que se molestan porque no voy a premios, no voy a fiestas y revistas”, continuó explicando la modelo.